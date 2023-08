Marçal segue sem condições, e só deve voltar em clássico com o Flamengo

Rio - Substituído na partida do último sábado (19), contra o São Paulo, o lateral-esquerdo Marçal, de 34 anos, deve desfalcar o Botafogo por mais dois jogos. Segundo o "ge", é esperado que o jogador retorne a atuar pelo Alvinegro no clássico contra o Flamengo, no dia 2 de setembro.

Marçal já havia ficado de fora da última partida do Botafogo, na última quarta (23) contra o Defensa y Justicia, válida pela ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Com a lesão, ele também deve ficar ausente do jogo contra o Bahia, no domingo (27), e na volta contra o clube argentino, na quarta (30), em Buenos Aires.

Com isso, Hugo deve seguir como titular no Botafogo até a recuperação de Marçal, assim como foi no período onde o ex-Wolverhampton esteve com uma lesão no joelho. Na atual temporada, Hugo atuou 27 vezes, enquanto Marçal jogou em 30.

A partida do Flamengo também poderá marcar a volta de Tiquinho Soares. O atacante, de 32 anos, sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho direito, contra o Cruzeiro, no último dia 6, e o Alvinegro trabalha com a possibilidade de voltar a contar com o artilheiro no clássico do Nilton Santos.