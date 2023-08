John Textor marca presença no treino do Botafogo; confira fotos

Rio - John Textor desembarcou no Rio de Janeiro e marcou presença no treino do Botafogo desta sexta-feira, 25, no Espaço Lonier. Nas fotos publicadas pelo próprio Alvinegro, foi possível ver o norte-americano, que é dono de 90% da SAF alvinegra, cumprimentar os jogadores e também o técnico Bruno Lage.

Também estiveram no CT o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, e o head scout do Alvinegro, Alessandro Brito. Confira nas fotos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

A última vez que Textor esteve no Rio foi em julho. Na ocasião, ele veio para a apresentação do técnico Bruno Lage. Posteriormente, ele viajou à Argentina, onde assistiu in loco à vitória do Botafogo sobre o Patronato, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Na ocasião, o Glorioso venceu por 2 a 0.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Bahia no Nilton Santos. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão. A tendência é de que Textor vá ao estádio para acompanhar o jogo.