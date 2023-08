Bastos desembarca no Rio para assinar vínculo com o Botafogo: 'Vou dar o meu melhor'

Rio - Novo reforço do Botafogo, o zagueiro Bastos desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo para assinar contrato com o clube. O angolnao estava acompanhado da esposa Nerika Quissanga e do filho Akine, além de um empresário, segundo o canal “BTB Sports”

"Estamos felizes. Tivemos uma viagem longa. Através de algumas situações burocráticas, levou tempo para estarmos aqui, mas graças a Deus conseguimos chegar. Estamos todos felizes e mal podemos esperar para começar essa nova aventura com o Botafogo", declarou Bastos.

O Botafogo teve que resolver algumas questões burocráticas antes de poder anunciar e oficializar a contratação de Bastos. Já com tudo resolvido, o zagueiro afirmou que irá dar o seu melhor pelo clube de General Severiano.

"Vou procurar dar o meu melhor e ajudar o clube a atingir seus objetivos, que continuem a acreditar no nosso clube. É entregar tudo nas mãos de Deus, que tudo é possível"

Nascido em Angola, o defensor teve seu momento mais importante na carreira defendendo a Lazio. Bastos Angola atuou na equipe de 2016 e 2020, tendo conquistado a Copa Itália e a Supercopa. Sua última equipe foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele estava sem clube.