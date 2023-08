Tiquinho Soares deve retornar aos treinos em campo na próxima segunda

Rio - Se recuperando de uma lisão ligamentar no joelho esquerdo, o atacante Tiquinho Soares deve voltar a treinar em campo pelo Botafogo na próxima segunda-feira (28). A intenção é acelerar a recuuperação visando o clássico com o Flamengo, que acontece no próximo sábado (2). As informações são do site "Jogada10".

Tiquinho se lesionou na partida contra o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o atacante vem tratando a lesão junto com o Botafogo em três períodos, utilizando equipamentos avançados, e, o tempo de recuperação inicial, que era de cinco semanas, deve encurtar.

O Botafogo, porém, trabalha com cautela na recuperação e não quer apressar o retorno de Tiquinho, que vem se recuperando excelentemente.

Ainda sem Tiquinho, o Botafogo retorna a campo neste domingo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Bahia, no Estádio Nilton Santos, às 16h