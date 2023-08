Rafael, do Botafogo, vibra com evolução após cirurgia: 'Alegria em poder caminhar novamente'

Rio - O lateral Rafael, do Botafogo, celebrou sua evolução após se submeter à uma cirurgia para reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo. Nas redes sociais, o jogador postou um vídeo caminhando na esteira do CT do Glorioso, no Espaço Lonier, pela primeira vez desde o procedimento.

“Alegria em poder caminhar novamente. Agradecer a todos que fazem parte desse processo e também queria agradecer o carinho e energia de todos os torcedores do fundo do coração. Não dá para responder todo mundo, mas sempre que posso e da estou respondendo. Agradecer a Deus que ilumina e abençoa cada passo da minha vida“, escreveu o lateral.

Rafael se lesionou no início de julho, em clássico com o Vasco. Apesar da alegria pelo avanço na recuperação, o jogador ainda deve demorar a voltar aos gramados. A previsão de retorno é de seis meses.

Sem Rafael, o Botafogo volta a campo neste domingo (27), às 16h, contra o Bahia, no Nilton Santos. O Glorioso tem 11 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.