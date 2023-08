Diego Costa celebra gols pelo Botafogo: 'Que sejam os primeiros de muitos'

Rio - Grande nome do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na tarde deste domingo (27), no Estádio Nilton Santos , Diego Costa celebrou seus dois primeiros gols com a camisa alvinegra. Após a partida, o camisa 19 falou sobre o sentimento de balançar as redes em seu terceiro jogo pelo Glorioso, o primeiro como titular.

"Muito importante para o atacante marcar gols para ganhar confiança. Muito feliz por poder marcar, e o mais importante é conquistar os três pontos. O time está bem sólido. Fui bem recebido pelo grupo e fica mais fácil das coisas acontecerem. Espero que sejam os primeiros de muitos gols. O mais importante é sempre a vitória. Se eu não puder fazer dois, três por partida e o time sair com três pontos, é o mais importante", disse Diego à TV Globo, ainda no campo.

Apesar da empolgação, o atacante pediu "pés no chão" na briga pelo título do Brasileirão.

"Sabemos que ainda tem muito para acontecer, mas o caminho está sendo traçado. Com o humildade e trabalho, estamos no caminho certo. Temos que pensar nas próximas partidas com os pés no chão. Falta muita coisa ainda", completou.

Com o resultado, o Botafogo chega a 51 pontos e garante que terminará a rodada com, no mínimo, 11 de vantagem no topo da tabela. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.