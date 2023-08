Bruno Lage exalta partida do Botafogo contra o Bahia: ‘Grande exibição coletiva’

Rio - Bruno Lage não escondeu sua satisfação com o desempenho do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na tarde deste domingo (27), no Estádio Nilton Santos. Após a partida, o treinador português destacou a grande atuação de sua equipe, principalmente no segundo tempo, e celebrou a entrega coletiva.“Vitória justa, uma grande vitória dos nossos jogadores. A grande diferença em relação ao último jogo aqui em casa é que hoje marcamos os gols nas chances que criamos. No último, jogamos com a mesma qualidade, tivemos o mesmo número de chances, não marcamos tantos gols e acabamos por sofrer um. Mas sobre o jogo de hoje, é uma entrada muito boa da nossa parte, com o gol. Controlamos sempre o jogo, fomos tendo algumas oportunidades”, disse Lage.“O Bahia gosta de ter a bola e cria oportunidades. Vinha no seu melhor período, e nós conseguimos contrariar isso com uma forte pressão, conquistando muitos bolas no meio-campo ofensivo e não deixamos que eles ficassem confortáveis com a bola. Trabalho muito forte dos homens da frente e com entendimento muito bom dos alas, quer do Vitor ou do Segovinha estando junto aos meias e sempre compactos na nossa pressão. Há um momento em que o Bahia eventualmente termina o primeiro tempo melhor do que nós, estávamos a jogando muito por dentro na hora dos contra-ataques. Falamos no intervalo de manter a tranquilidade e o mesmo plano de jogo. E aí aparece o segundo gol que nos deixa ainda mais confortáveis no jogo e vamos para um segundo tempo de enorme qualidade. Resultado muito bom, justo de uma grande exibição coletiva e individual de todos nós, dos que entraram ou dos que saíram do banco”, completou.O treinador também falou sobre a entrega de seu time durante os 90 minutos.“É olhar e entender que o jogo não se ganha aos cinco minutos. Ganham-se durante 90 minutos. Isso que estamos a fazer. Temos sempre entrado fortes nos jogos. Os adversários aqui no Brasil têm qualidade enorme. No intervalo entre os jogos, conversamos com os jogadores para saber se temos de manter o plano ou se há alguma alteração para se fazer”, finalizou o treinador.