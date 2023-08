Com vitória, Botafogo aumenta chances de conquistar o título brasileiro

Rio - A goleada sobre o Bahia, no Nilton Santos, ampliou as chances de título do Botafogo no Brasileiro. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro alcançou 91% de possibilidades de voltar a conquistar a taça, após 28 anos.

Além do Glorioso, a equipe que tem mais chances é o Palmeiras. O Verdão, que venceu o Vasco na última rodada, aparece com 5%. Flamengo, Fluminense, Grêmio e Bragantino alimentam chances remotas, e aparecem com apenas 1%.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 51 pontos e tem 11 a mais que o vice-líder Palmeiras. Faltam ainda 18 rodadas para o encerramento da competição.