Botafogo bate mais um recorde no Campeonato Brasileiro

Rio - O Botafogo se tornou a primeira equipe da história do Brasileirão de pontos corridos a vencer os 11 primeiros jogos em casa, em uma edição da competição. A campanha no Estádio Nilton Santos é espetacular. No domingo (27), o Alvinegro derrotou o Bahia, em mais uma atuação segura e avassaladora, por 3 a 0.

O Flamengo, em 2019, e o Corinthians, em 2010, conquistaram dez vitórias nos dez primeiros jogos, mas o Glorioso chegou à sua décima primeira no final de semana e ultrapassou a marca - que já era impressionante - dos dois times. Até aqui, foram 26 gols marcados e somente três gols sofridos.

Para o Botafogo, restam oito jogos no Nilton Santos. De acordo com a pontuação estabelecida por matemáticos para o título, se o Alvinegro vencer todas as partidas em casa até o fim do campeonato, terá tudo para ser campeão.

Atualmente, são 51 pontos somados. Se vencer as oito partidas restantes no Niltão, o Glorioso chega aos 75 pontos e, com isso, fica muito próximo de levantar a taça. O próximo duelo no estádio será com o Flamengo, no sábado (2), às 21h.