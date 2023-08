Com cautela, Luis Henrique admite título do Botafogo 'cada vez mais próximo'

segue com 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão, e já possui

O Botafogo, segundo colocado do Brasileirão, e já possui 91% de chances de título , segundo o matemático Tristão Garcia. Ainda assim, Luis Henrique mantém a cautela para falar sobre a chance de ser campeão, mas já admite essa possibilidade.



"Estamos muito felizes. Está cada vez mais próximo (o título), sim, mas sabemos que não podemos bobear. Tem que manter essa pegada até o fim e não relaxar para as coisas aconteceram", avisou o atacante, na zona mista após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia , no Nilton Santos.

O próximo passo rumo à conquista que não acontece desde 1995 será em casa contra o Flamengo, no sábado (2). Antes, o Botafogo tem o confronto decisivo, na Argentina, contra o Defensa Y Justicia, na quarta-feira (30).

"Temos que pensar sempre um jogo de cada vez. Quarta-feira também é guerra, temos que ganhar para classificar. Para sábado, é claro que todo jogador sonha com um jogo desses, contra o Flamengo, com estádio cheio. Já ganhamos na casa deles e vamos dar nosso melhor. Mas não deixa de ser uma partida como todas as outras. Temos que manter a humildade", pediu Luis Henrique.