Perri se recupera de lesão no joelho após seis semanas atuando no sacrifício

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem, o Botafogo venceu o Bahia por 3 a 0, neste último domingo (27), no Nilton Santos, pela 21ª rodada. O destaque do jogo foi o estreante Diego Costa, autor de dois gols. Entretanto, outro jogador voltou a brilhar com a camisa alvinegra: o goleiro Lucas Perri.

Um dos destaques do Brasileirão em 2023, Lucas Perri viveu momentos de altos e baixos nas últimas seis semanas devido a uma 'grave lesão no joelho', de acordo com o técnico Bruno Lage. O goleiro sofreu uma lesão na partida contra o Patronato, pela Copa Sul-Americana, e precisou revezar o posto com o reserva Gatito Fernández.

"Lucas Perri se lesionou no joelho, com alguma gravidade, no jogo contra o Patronato. Ele não quis sair da equipe e avaliamos com o departamento médico. Tomamos a decisão de que ele continuasse a jogar uma vez por semana para continuar com confiança e o Gatito estaria disponível para jogar a outra competição", disse Bruno Lage.

"Entendemos que não deveríamos ter tirado. Durante seis semanas fizemos essa gestão perfeita. Não poderíamos chegar aqui e dizer que estávamos com um jogador que tem problema grave no joelho porque daria a oportunidade ao treinador adversário de dizer "chutem mais para o gol". Não se abandona os jogadores", completou.



O Botafogo foi cirúrgico para vencer o Bahia por 3 a 0. O Alvinegro acertou cinco de dez finalizações no alvo, sendo que três estufaram a rede. Já o time baiano, por sua vez, finalizou 19 vezes, sendo seis certas e todas defendidas pelo goleiro Lucas Perri. O arqueiro recebeu a terceira maior nota da partida pelo site "SofaScore", atrás de Diego Costa e Adryelson.



Com a vitória, o Botafogo chegou aos 51 pontos e manteve a distância de 11 para o vice-líder Palmeiras. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (2), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.