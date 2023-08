Lideranças da SAF do Botafogo se reúnem para apresentação de resultados e novas metas

Rio - Um dia após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo divulgou, em suas redes sociais, que reuniu nesta segunda-feira (28) funcionários da SAF, diretores e a comissão técnica de Bruno Lage para uma conversa sobre planejamento.

O encontro aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e contou com as principais lideranças do clube. Os resultados até o momento do clube da Eagle Football e novas metas traçadas foram os assuntos do evento.

Acionista majoritário da SAF, John Textor, que acompanhou a última partida presencialmente no Estádio Nilton Santos, participou por vídeo já nos Estados Unidos. Quem conduziu foi Thairo Arruda, Diretor Geral e CEO do Alvinegro, André Mazzuco, Diretor de Futebol, e Diego Mello, responsável pela parte de estratégia e planejamento.