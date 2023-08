Joia do Botafogo, Sapata é alvo de sondagens do futebol espanhol; clube recusou prontamente

Rio - Um dos destaques das categorias de base do Botafogo, o meia-atacante Sapata, de 20 anos, foi alvo de sondagens do Deportivo La Coruña, da Espanha. A diretoria alvinegra, no entanto, recusou prontamente os primeiros contatos feitos pelos europeus, que disputam atualmente a terceira divisão do país.

A intenção do clube espanhol era contar com Sapata em um vínculo de empréstimo, mas com opção de compra firmada em contrato. O Botafogo, por sua vez, aposta no jogador e vê possibilidade de crescimento na equipe principal no futuro. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Sapata se destacou no início de 2023 durante a Copa São Paulo, tradicional torneio da categoria sub-20 que acontece no mês de janeiro. Ele marcou cinco gols na competição em cinco jogos disputados.

Ao longo de toda a temporada com o sub-20 do Glorioso, o jovem marcou nove vezes em 25 aparições. Ele, que estava emprestado pelo Taubaté-SP, teve a transferência em definitivo acertada no fim de fevereiro pelo valor de R$ 300 mil por 70% dos direitos econômicos.