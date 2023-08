Hulk, do Atlético-MG, torce para o Botafogo ser campeão

possui quatro paraibanos no elenco, assim como Hulk (Tiquinho Soares, Hugo, Luis Henrique e Carlos Alberto). Atacante do Atlético-MG, Hulk surpreendeu ao admitir que torce para o Botafogo ser campeão brasileiro. Com o Galo a 21 pontos de distância e sem chance de título , o experiente jogador explicou o motivo da escolha: o Glorioso, assim como Hulk (Tiquinho Soares, Hugo, Luis Henrique e Carlos Alberto).

"Modéstia à parte, da Paraíba sempre sai cara arretado, que faz coisa diferente. Tenho muito orgulho de ser paraibano e fico feliz quando vejo jogadores (da Paraíba) se destacando, fico na torcida por eles. Agora vou abrir aqui para público. Se não for para a gente ser campeão, é melhor que seja o Botafogo. Merece pela boa campanha que vem fazendo", afirmou o atacante em entrevista ao programa 'Boleiragem', do SporTV.



Inclusive, Hulk já trabalhou com os dois centroavantes do Botafogo. Com Tiquinho foi na época do Porto e, com Diego Costa, no Atlético-MG.



"Conheço o Tiquinho, quando cheguei no Porto dei algumas dicas para ele, ele falou que era o sonho dele me conhecer. Ele merece demais estar vivendo esse momento, espero que se recupere o quanto antes", contou o jogador do Galo, que também elogiou Diego Costa:



"É um cara espetacular. Ele é malandro (risos). É um cara muito inteligente, faz o pivô muito bem. A chegada dele aqui no Atlético foi muito boa para mim, porque eu gosto de jogar como segundo atacante. Quem não conhece, acha que é maluco, mas é aquele doido do bem, que tem um coração do bem. Desejo que ele seja muito feliz. Ele alegra o vestiário, é doido".