Eduardo é o jogador com mais chances claras criadas no Campeonato Brasileiro

Rio - O meia Eduardo é um dos destaques do Campeonato Brasileiro até aqui. Com 33 anos, tornou-se o principal responsável por pensar o jogo do líder Botafogo. Não à toa, de acordo com o 'SofaScore', é o jogador com mais chances claras criadas na competição: dez.

O camisa 33 faz uma ótima temporada neste ano e é, sem dúvida, um dos pilares da campanha do Botafogo. Eduardo dita o ritmo da equipe, sabendo quando deve acelerar ou não a partida. Em 18 jogos no Brasileirão, tem 30 passes decisivos e 78% de acerto nos lançamentos.

Eduardo (33 anos) é o jogador com mais chances claras criadas (10) do @Brasileirao 2023.



18 jogos

4 gols

4 assistências

30 passes decisivos (!)

15 chutes (10 no gol!)

78% acerto no passe longo (!)

83% acerto no passe (!)

Nota Sofascore 6.95 pic.twitter.com/rnSx1yP8Cu — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 28, 2023

Com a chegada do técnico Bruno Lage, passou a atuar um pouco mais avançado. Muitas vezes, ao longo da partida, aparece como um segundo atacante, fazendo uma espécie de dupla com o centroavante. No Brasileiro, tem oito participações diretas em gol.

Eduardo também tem boa chegada à frente e se destaca ainda pelo poder de finalização. Ele deu 15 chutes até aqui e acertou dez no alvo. Entretanto, na maioria das vezes, o camisa 33 inicia os lances ofensivos. Na última rodada, por exemplo, foi o responsável por duas 'pré-assistências', clareando o jogo para Victor Sá e Gabriel Pires deixarem Diego Costa em ótima condição para marcar.