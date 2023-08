Tiquinho Soares evolui em recuperação, e tem possibilidades de ficar no banco em clássico

Rio - Artilheiro do Brasileiro e grande destaque do Botafogo na temporada, o atacante Tiquinho Soares, de 32 anos, tem chances de ficar no banco de reservas no clássico contra o Flamengo, neste sábado. O goleador continua em processo de transição, e caso evolua durante essa semana poderá ir para o clássico como opção. As informações são do portal "GE".

Tiquinho se lesionou na partida contra o Cruzeiro no começo de agosto, ele sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo. O veterano ainda está em período de transição, por isso, sua presença no clássico é considerada incerta.

Com o artilheiro no banco, o Botafogo deverá ter Diego Costa como titular novamente. O atacante, de 34 anos, fez dois gols na vitória do Alvinegro sobre o Bahia, no último domingo, no Nilton Santos. O brasileiro naturalizado espanhol foi contratado, justamente após a lesão de Tiquinho.