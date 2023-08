Textor se reúne com agentes de titulares do Botafogo para finalizar detalhes de acerto com o Lyon

Rio - Administrador do futebol do Botafogo, John Textor, se reuniu nos últimos dias com os empresários do goleiro Lucas Perrí e do zagueiro Adryelson para sacramentar os últimos detalhes da transferência de ambos para o Lyon. As informações são do portal "GE".

O encontro foi para debater alguns termos da transação, porém, o acordo já havia sido sacramentado. Perrí e Adryelson vem recebendo muitas sondagens de clube europeus, com isso, Textor, que também administra o Lyon, irá levá-los para o clube francês, repassando compensações financeiras ao Botafogo, que ainda manterá parte dos direitos de ambos para uma possível transferência.

Os dois chegaram ao Botafogo no ano passado e se tornaram peça fundamental na campanha do líder do Brasileiro. A campanha histórica se ampara muito no bom momento do sistema defensivo que sofreu apenas 11 gols em 21 jogos.