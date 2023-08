Botafogo deve exercer opção de compra do atacante Luis Henrique

Rio - O Botafogo está inclinado a negociar novamente com o Olympique de Marselha (FRA), mas, desta vez, para comprar de volta o atacante Luis Henrique, um dos destaques da temporada. O jogador assinou contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim deste ano, mas vem encantando a alta cúpula, que já projeta um retorno maior nas próximas temporada.

Como firmado em contrato, a opção de compra está na casa dos 6,5 milhões de euros (R$ 34,3 milhões na cotação atual), e o clube tentará diminuir a quantia. No entanto, caso a tentativa seja frustrada, a diretoria alvinegra está disposta a arcar com o valor inicial.

No acordo de empréstimo firmado no segundo semestre de 2022, ficou previsto que o teria de adquiri-lo de forma obrigatória caso ele atue mais de 50% dos minutos do time na temporada, o que já foi alcançado. Vale lembrar que o Glorioso venceu o jogador em setembro de 2020 ao clube francês.

Em 2023, Luis Henrique disputou 42 jogos pelo Botafogo, sendo 17 como titular. Ele marcou seis gols e contribuiu com três assistências.