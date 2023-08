Ônibus do Botafogo é atacado com pedra por torcedores do Fluminense e atleta fica ferido

Rio - O ônibus que levava a delegação do Botafogo para o Aeroporto do Galeão, onde a equipe embarcou nesta terça-feira (29) para a Argentina, local da partida contra o Defensa y Justicia, nesta quarta (30), foi atacado por um grupo de torcedores do Fluminense com uma pedra. O atacante Carlos Alberto ficou levemente ferido. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".

Carlos Alberto estava sentado próximo à janela que foi acertada pela pedra. Felizmente, o jogador recebeu assistência do departamento médico e os ferimentos não preocupam.

O Botafogo chegou ao Galeão por volta de 15h30 desta terça-feira (29), cerca de meia hora depois do embarque do Fluminense para o Paraguai, onde enfrentará o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores. A torcida tricolor fez um "Aeroflu" no local para apoiar a equipe antes da viagem.

Pouco antes de chegar na entrada do aeroporto, o ônibus do Botafogo foi atingido antes de uma das subidas para o salão nobre. Houve também arremesso de copos de cerveja pelos tricolores em direção do veículo.

O Botafogo encara o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Florencio Sola, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.