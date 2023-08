Clube saudita prepara oferta por Marlon Freitas, do Botafogo

Rio - Um dos principais nomes do Botafogo na temporada, o volante Marlon Freitas chamou atenção do mundo árabe. O Al-Wehda, da Arábia Saudita, prepara uma proposta de 3 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões na cotação atual) para assinar com jogador ainda neste ano.

A janela de transferências para o futebol saudita ficará aberta até o dia 20 de setembro. Marlon Freitas é titular absoluto do Botafogo e caiu nas graças da torcida. O camisa 17 tem contrato com o clube até o fim de 2025. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Muito utilizado por Luís Castro, Marlon Freitas é homem de confiança do técnico Bruno Lage. Na atual temporada, o meia, de 28 anos, que chegou sem custos ao Botafogo após assinar pré-contrato quando ainda defendia o Atlético-GO, tem 46 jogos, um gol e quatro assistências.