Sul-Americana: Botafogo se vê em nova situação para avançar na competição

Já nas quartas de final, o cenário mudou. O time misto do Botafogo criou várias chances claras, mas deixou a vitória escapar e ficou no 1 a 1 com o Defensa y Justicia . um novo empate, portanto, não garante mais o time de Bruno Lage na próxima fase da competição. Se não houver um vencedor no tempo regulamentar, o confronto irá para os pênaltis.