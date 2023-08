Jogadores do Botafogo celebram convocação de Lucas Perri. Confira o vídeo!

Rio - O goleiro do Botafogo, Lucas Perri, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira. De início, o arqueiro alvinegro não tinha sido chamado, mas Bento, do Athletico-PR, se lesionou e foi cortado da lista, dando lugar ao atleta alvinegro.

O Botafogo divulgou em suas redes sociais um vídeo do elenco celebrando a convocação do goleiro. Lucas Perri é o grande destaque da posição no Campeonato Brasileiro até aqui.

O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL AGORA É SELEÇÃO! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ELaXiBmnKY — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 30, 2023

Os jogos disputados pela seleção brasileira nas eliminatórias serão nos dias 8 e 12 de setembro, contra a Bolívia, no Pará, e contra o Peru, em Lima, respectivamente. Além de Lucas Perri, os goleiros Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City, foram convocados.