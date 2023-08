Lucas Perri, do Botafogo, celebra convocação para a seleção brasileira: 'Um sonho de criança realizado'

Rio - Horas depois da notícia de que está convocado para a seleção brasileira , Lucas Perri se manifestou nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 30, o goleiro comemorou a oportunidade e também fez agradecimentos ao Botafogo e ao Náutico, clube onde estava antes de chegar ao Alvinegro.

"Grato a Deus pela oportunidade de representar o meu país! É um sonho de criança realizado. Agradeço muito ao Náutico pela oportunidade que recebi e ao Botafogo por confiar no meu trabalho!", escreveu Perri.

A notícia, vale mencionar, foi recebida com alegria dentro do Botafogo . Em vídeo publicado nas redes sociais, os jogadores, ao saberem da notícia, festejaram com Perri e gritam que ele é o melhor goleiro do Brasil.

O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL AGORA É SELEÇÃO! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ELaXiBmnKY — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 30, 2023

CONVOCAÇÃO

Inicialmente, Perri não estava na lista do técnico Fernando Diniz. No entanto, nesta quarta-feira, foi convocado após o corte de Bento, do Athletico, que está com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.

AGENDA

A seleção brasileira terá compromissos nos dias 8 e 12 de setembro. A equipe enfrentará a Bolívia, em Belém, e o Peru, em Lima, respectivamente.