Botafogo recusa oferta de equipe árabe por Marlon Freitas

Rio - O Botafogo rejeitou nesta semana mais uma proposta por um dos seus jogadores titulares. O Al-Wehda, da Arábia Saudita, ofereceu cerca de 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 14,5 milhões) pelo volante. No entanto, o Alvinegro não considerou o valor suficiente. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Durante a atual temporada, o Botafogo vem sendo bastante assediado por clubes árabes e europeus. O Alvinegro já rejeitou propostas por Tiquinho Soares e Eduardo. Além disso, Lucas Perrí e Adryelson também foram muito assediados, e hoje tem um acordo para se transferirem para o Lyon, que também é administrado por John Textor no fim de 2023.

Marlon Freitas, de 28 anos, chegou ao Botafogo sem custos no começo do anos, após deixar o Atlético-GO. Pouco a pouco foi conquistando o seu espaço e se tornou peça importante no elenco alvinegro. Ao todo, o volante entrou em campo em 46 jogos, fez um gol e deu quatro assistências.