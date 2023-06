Ventilado no Flamengo, Allan admite ofertas mas diz que 'está feliz' no Atlético-MG

Rio - Ventilado como um possível reforço do Flamengo, o volante Allan, de 26 anos, tem contrato com o Atlético-MG, que faz jogo duro pela sua liberação. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o jogador falou sobre a possibilidade de deixar o Galo e voltar a atuar no futebol do Rio de Janeiro.

“Estou feliz aqui no Galo. Chegaram propostas, sim. Mas isso eu deixo para os diretores e empresários resolverem. Se for interessante para o clube, é interessante para mim", afirmou.

Allan atua pelo clube mineiro desde 2020, quando foi adquirido junto ao Liverpool. O jogador se destacou um ano antes pelo Fluminense, após ser emprestado pelo clube inglês, e fechou acordo com o Galo.

Sua principal temporada foi em 2021, quando Allan foi titular e peça importante no esquema tático de Cuca. Naquele ano, o Atlético-MG conquistou um Estadual, uma Copa do Brasil e um Brasileiro.