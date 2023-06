Jorge Sampaoli autoriza, e Flamengo deverá mandar jogos do segundo turno do Brasileiro em Brasília

Rio - O Flamengo venceu o Racing por 2 a 1, na última quinta-feira, porém, os jogadores do clube carioca reclamaram bastante das condições do gramado do estádio. Com isso, o Rubro-Negro avalia a possibilidade de mandar alguns jogos do Brasileirão no Mané Garrincha, em Brasília. De acordo com informações do site "Coluna do Fla", o treinador Jorge Sampaoli já deu aval para isso.

O desejo do Flamengo seria de atuar em Brasília em pelo menos dois jogos como mandante no segundo turno: a partida contra o Internacional, no dia 19 de agosto, e o duelo contra o Vasco que está agendado para o dia 18 de outubro. As datas poderão sofrer alterações.

Flamengo e Fluminense mandam jogos no estádio e com a maratona de jogos que vem acontecendo em 2023, o gramado vem sendo prejudicado. Neste domingo, o Rubro-Negro irá novamente atuar no Maracanã em duelo contra o Grêmio, às 18h30.