'A gente se vê em dezembro', diz VP do Flamengo a torcedores na final da Liga dos Campeões

Turquia - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, está em Istambul para acompanhar a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão, neste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília). Em suas redes sociais, o dirigente filmou alguns torcedores da Inter de Milão e brincou sobre um possível encontro com o Rubro-Negro na próxima edição do Mundial: "A gente se vê em dezembro".

Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, está em Istambul e publicou um vídeo ao lado da torcida da Inter de Milão com a legenda:



- A gente se vê em Dezembro!



Reproduçãopic.twitter.com/v9JxIjwzvt — Goleada Info (@goleada_info) June 10, 2023 Nas imagens, Dunshee mostrava alguns torcedores do clube italiano circulando por Istambul horas antes da partida. Após a repercussão negativa entre os rubro-negros, ele apagou o vídeo de suas redes sociais.

Vale lembrar que os torcedores do Flamengo são alvo de zoações por conta do grito puxado por Marcos Braz após a conquista da Libertadores de 2022, dizendo "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar". O time carioca caiu na semifinal do Mundial para o Al Hilal e o duelo não aconteceu.

Além de Dunshee, do presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de comunicação e marketing Gustavo de Oliveira e o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, também estão na Europa. O grupo aproveitará a viagem para debater a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Além disso, há encontros agendados com o Bayern de Munique e com a Adidas.