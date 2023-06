Gabigol treina com o elenco e aumenta chance de reforçar o Flamengo contra o Grêmio

Rio - O Flamengo pode ter o retorno de Gabigol no duelo com o Grêmio, neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O atacante participou de parte do treino deste sábado (10) com o restante do elenco e aumentou as esperanças de estar à disposição de Jorge Sampaoli. A informação foi divulgada inicialmente pelo “ge”.



Gabigol desfalcou o Flamengo nos últimos dois jogos por conta de uma lesão no quadríceps. Desde então, o treino deste sábado foi o primeiro que o camisa 10 participou com o restante do elenco.



Além de Gabigol, quem também não tem presença garantida contra o Grêmio é Léo Pereira. O zagueiro vive situação parecida a do atacante e também treinou com o grupo pela primeira vez neste sábado.