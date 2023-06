Presidente do São Paulo nega ultimato a Marinho, mas reforça desejo por acerto rápido com atacante do Flamengo

Rio - A negociação entre São Paulo e Marinho segue em compasso de espera. O presidente do clube paulista, Julio Casares, negou que o Tricolor do Morumbi tenha dado um ultimato ao atacante do Flamengo para decidir o seu destino, porém, o dirigente reforçou o desejo de que o atleta decida logo o seu futuro.

"Não vou fixar um dia, segunda ou terça, mas é claro que esperamos o mais rápido possível uma posição do Marinho, que nos interessa, mas sem afetar a relação ética entre os clubes, e também deixando que ele preserve sua questão interna, de direitos, acredito que essa medida judicial foi nessa linha. O São Paulo aguarda uma definição, ele é um plano A nosso, mas podemos caminhar para um outro plano em caso de não concretização. É um bom jogador, esperamos que ele tenha essa tranquilidade (para resolver a situação)", disse em entrevista à "ESPN".

Marinho, de 33 anos, não está nos planos do Flamengo e o São Paulo entrou em contato buscando a contratação do jogador. No entanto, ainda não houve um acerto salarial em relação ao atacante e o clube paulista. Nesta semana, Marinho, que havia sido afastado do elenco rubro-negro, entrou com um pedido para ser reintegrado. O presidente do São Paulo comentou o ocorrido.

"Eu acredito que a medida judicial dele (Marinho) seja de preservação dos direitos que deva ter. O São Paulo tem tido com Marinho e Flamengo uma relação muito ética. Tanto a diretoria do Flamengo, o Marcos Braz, o Bruno (Spindel), o (presidente, Rodolfo) Landim, o São Paulo tem tido muito cuidado nessa relação ética", disse.