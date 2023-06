João Gomes visita ex-colegas de Flamengo no Ninho do Urubu: ‘Minha casa’

De férias, volante João Gomes visitou o Ninho do Urubu Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - Os jogadores do Flamengo receberam uma visita especial no último sábado (10). O volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton-ING, aproveitou as férias para visitar seus ex-companheiros no Ninho do Urubu e comemorou o reencontro nas redes sociais.“O Flamengo realmente é minha casa”, escreveu o jogador, que foi recebido pelo elenco com uma “pegadinha” e acabou tomando um “banho de água”.