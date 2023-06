Próximo do Flamengo, Allan pode assinar contrato neste semana

Rio - Perto de ser oficializado como reforço do Flamengo, o volante Allan, de 26 anos, poderá chegar ao Rio de Janeiro nesta semana para assinar contrato com o clube carioca. Após semanas de negociações, o Rubro-Negro encaminhou o acerto com o Atlético-MG pela contratação do jogador. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Galo aceitou a proposta de 7,5 milhões de euros (R$ 39,3 milhões), com a possibilidade de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 7,9 milhões) em metas pela contratação do jogador. A negociação vinha se arrastando há algumas semanas, porque o Atlético-MG recusou algumas propostas do Flamengo. Inicialmente, o clube mineiro não gostaria de negociar o volante com nenhum clube brasileiro, porém, a necessidade financeiro do Galo acabou pesando no acerto.

Caso as partes burocráticas sejam resolvidas, Allan será o terceiro reforço do Flamengo para o segundo semestre. O Rubro-Negro já tem tudo certo com o goleiro Agustin Rossi, que ainda cumpre seus últimos dias de contrato com o Boca Juniors, e com o atacante Luiz Araújo, que defende o Atlanta United. Eles vão chegar ao Rubro-Negro no mês que vem.



A contratação de um volante era um pedido inclusive de Vítor Pereira, ex-comandante da equipe, e preenche a lacuna que o Flamengo tem desde a saída de João Gomes para o futebol inglês. O nome de Allan surgiu após aval do atual treinador Jorge Sampaoli.



Allan e o argentino trabalharam no Atlético-MG em 2020, o volante foi contratado pelo Galo aquele ano, após se destacar no Fluminense. Porém, sua melhor temporada na carreira foi em 2021, sob o comando de Cuca, quando o volante foi peça chave na equipe do Galo que conquistou o Estadual, a Copa do Brasil e a Liga dos Campeões.