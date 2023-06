Flamengo supera o Grêmio e pula para a terceira colocação do Brasileiro

Rio - O Flamengo deu continuidade ao seu bom momento na temporada e venceu o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã. Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória que foi a quarta do Rubro-Negro nos últimos cinco jogos na competição. Com o resultado, o clube carioca chegou a terceira colocação no Brasileiro com 19 pontos.

Com a paralisação do futebol brasileiro devido as próximas duas Datas Fifa, o Flamengo irá ficar 11 dias sem jogar. O próximo compromisso do clube carioca será no próximo dia 22 contra o Bragantino, fora de casa, às 21h30. Já o Grêmio recebe o América-MG, no mesmo dia, às 19h00.

As duas equipes optaram pelo esquema com três zagueiros e, com isso, os espaços apareceram para os dois lados. Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio apresentou uma transição rápida e foi enfileirando chances de abrir o placar. Na melhor oportunidade, Luis Suárez aproveitou passe errado de Léo Pereira e driblou Fabrício Bruno na grande área. Bitello passou para Cristaldo que chutou nas mãos do goleiro Matheus Cunha.



O Flamengo também encontrou liberdade para criar e Wesley foi a válvula de escape pela direita. E foi com ele saiu o gol rubro-negro. O lateral ganhou a disputa com Cuiabano e tocou para Everton Cebolinha na área. O ex-gremista driblou o zagueiro Kannemann com uma finta de corpo e bateu cruzado para fazer 1 a 0 aos 23 minutos.



O jogo seguiu franco, mas liderado por Gerson, o time carioca trabalhou mais a posse de bola e ameaçou mais vezes a meta de Gabriel Grando. E foi graças à boa atuação do goleiro do Grêmio que o segundo gol não saiu. Arrascaeta deu passe de letra e Wesley cruzou na pequena área. Gabigol chutou de primeira mas parou no goleiro rival.



O segundo tempo teve início com o Flamengo cadenciando o ritmo de jogo para aproveitar os avanços do Grêmio. Sampaoli substituiu Gabigol e Léo Pereira, que eram dúvidas para a partida, e voltou com Pedro no comando do ataque e Ayrton Lucas na defesa. Como de costume, o time carioca caiu de rendimento na etapa complementar e foi a vez do Grêmio aparecer com mais frequência no ataque.



Bitello e Villasanti tiveram boas chances de empatar o duelo nos primeiros 15 minutos, mas um erro na saída de bola de João Pedro esfriou a reação gremista. Pressionado por dois rivais, ele deu um presente para Pedro que chutou no canto e ampliou a vantagem para 2 a 0, aos 19 minutos.



Sampaoli colocou Bruno Henrique na etapa final para explorar as jogadas em velocidade, mas no fim do jogo, o Grêmio foi para cima e desperdiçou seguidas chances. Luís Suárez e Villasanti acertaram a trave de Matheus Cunha, mas quem voltou a marcar foi o Flamengo. Gerson fez brilhante jogada pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Bruno Henrique, que fechou a vitória de 3 a 0, e teve o seu nome exaltado pela torcida.

* Com informações do Estadão Conteúdo