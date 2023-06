Saída de Gabigol no intervalo foi planejada pelo Flamengo

Rio - Desfalque do Flamengo nas partidas contra o Vasco e o Racing, o atacante Gabigol, de 26 anos, voltou a jogar contra o Grêmio. Porém, o artilheiro acabou só atuando na primeira etapa, sendo substituído no intervalo. Em sua página no Twitter, o clube carioca informou que a substituição do camisa 10 era prevista.

"O atleta Gabi foi substituído por planejamento de atuar apenas 45 minutos em razão do retorno de lesão", divulgou o Flamengo.

Gabigol sofreu lesão no quadríceps da perna esquerda após a classificação na Copa do Brasil em cima do Fluminense, no último dia 1º. O atacante foi substituído por Pedro, que fez um dos gols da vitória por 3 a 0

Com a paralisação do futebol brasileiro devido as próximas duas Datas Fifa, o Flamengo irá ficar 11 dias sem jogar. O próximo compromisso do clube carioca será no próximo dia 22 contra o Bragantino, fora de casa, às 21h30. Já o Grêmio recebe o América-MG, no mesmo dia, às 19h00.