Maior ídolo do Flamengo, Zico envia recado para Bruno Henrique após gol: 'Só quem passou sabe'

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico mandou um recado para Bruno Henrique, que voltou a marcar com a camisa do clube carioca após 14 meses. O Galinho incentivou o atacante, que sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e ficou 10 meses sem atuar.

"Que emoção e só quem passou por isso e viveu o mesmo problema como eu sabe o que é viver esse momento. Parabéns a torcida do Flamengo e a todo plantel que vibrou e o homenageou. Você merece Bruno Henrique e que venham tantos outros momentos como esse”, disse o Galinho.

Bruno Henrique sofreu grave lesão multiligamentar no joelho direito contra o Cuiabá, no dia 15 de junho de 2022. Neste ano, o atacante só atuou em seis jogos. Zico é considerado o maior jogador que já vestiu as cores do clube carioca. O Galinho também teve problemas com lesões no joelho nos anos de 1980.