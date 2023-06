Marinho decide seguir no Flamengo e encerra interesse do São Paulo

Rio - Após semanas de negociação com o São Paulo, o atacante Marinho, de 33 anos, decidiu que irá seguir no Flamengo até o fim de 2023. De acordo com informações do portal "GE", o jogador deseja cumprir o contrato com o clube carioca até o seu término.

A informação foi confirmada pela advogada do jogador, Mariju Maciel. O Tricolor Paulista já tinha um acordo com o Flamengo, porém, esbarrava na questão salarial de Marinho. O veterano queria seguir recebendo o mesmo valor do Rubro-Negro, algo fora da realidade para o clube do Morumbi.

Em entrevista coletiva no último domingo, após a vitória sobre o Grêmio, Jorge Sampaoli afirmou que Marinho já estava fora dos planos do Flamengo. "É um jogador que está negociando a saída; então, não será levado em consideração pela comissão. Com certeza, ele irá encontrar um time em que poderá desfrutar da sua capacidade", disse o argentino.

Marinho chegou ao Flamengo no ano passado e apesar de ter participado dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores jamais se tornou titular do Rubro-Negro. Ele tem 59 partidas, seis gols e nove assistências pelo clube carioca.