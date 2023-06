Flamengo faz 2 a 1 no Inter e enfrenta o Santos nas quartas do Brasileiro feminino

Classificados para as quartas de final do Brasileiro feminino, Flamengo e Internacional se enfrentaram pela última rodada da primeira fase para definir quem terminaria à frente na classificação. E, em casa, as Meninas da Gávea foram melhores e venceram por 2 a 1, garantindo o quinto lugar.

Com o resultado, o Flamengo ultrapassou o adversário e chegou aos 31 pontos para enfrentar o Santos, quarto colocado (32 pontos), nas quartas de final. Já o Internacional (28) pegará a Ferroviária (34).



Os outros confrontos definidos são: Corinthians (1º com 37 pontos) x Cruzeiro (8º com 22); Palmeiras (2º com 35) x São Paulo (7º com 25).



Como foi o jogo



Após um início muito disputado, o Flamengo passou a dominar as ações e abriu o placar aos 19 minutos, com Leidiane desviando cruzamento de Duda. O duelo ficou controlado pelo Rubro-Negro até o intervalo.



Na segunda etapa, o Internacional empatou aos 12, com Fabiola Sandoval, em chute de fora da área. As Meninas da Gávea sentiram o gol e o Colorado passou a dominar.

Mas foi o Flamengo que chegou ao segundo gol: após falta cobrada na trave por Leidiane, Monalisa pegou o rebote para garantir a vitória.