Vidal decide deixar o Flamengo: 'Não continuarei no Brasil'

Rio - Arturo Vidal está com os dias contados no Flamengo. O volante, de 36 anos, decidiu que não renovará o contrato e que deixará o Brasil após o término do vínculo com o clube. Após se apresentar no Chile para os amistosos contra República Dominica e Bolívia, o jogador revelou a possibilidade de defender o Colo Colo, mas deixou o futuro em aberto para 2024.

"Tenho contrato até dezembro, não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar (ao Colo Colo), mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os três campeonatos que me restam e depois veremos (...) É falta de respeito com outros clubes falar disso, tenho contrato no Flamengo. Falei quando estiver livre. Aí verei o que quero", disse.

O jogador chileno foi contratado pelo Flamengo em julho de 2022. Ao todo, soma 51 jogos, dois gols, três assistências e dois títulos (Copa do Brasil e Libertadores). Na temporada, o volante entrou em campo 25 vezes e contribuiu com duas assistências. Vidal tem uma média de 44 minutos por jogo. No Brasileirão, jogou seis partidas e foi titular em duas ocasiões.

Com Vidal entre os convocados, o Chile enfrenta a República Dominicana na próxima sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em Viña del Mar. Já no dia 20, visita a Bolívia, às 21h, em Santa Cruz de la Sierra. Serão os últimos dois compromissos da seleção chilena antes das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro.