Bruno Henrique ganha pontos para renovar com o Flamengo

Sem uma boa sequência desde que retornou de grave lesão no joelho direito, Bruno Henrique vem mostrando evolução para ganhar mais oportunidades com Jorge Sampaoli. Após ficar fora de sete jogos, ele entrou contra o Grêmio e, em 24 minutos, marcou o primeiro gol no retorno aos gramados, que pode ser um divisor de águas até mesmo para seu futuro no Flamengo.

Com contrato até o fim de 2023, o atacante ainda é avaliado pela diretoria, que pretende esperar até o segundo semestre para tomar uma decisão. Pesará a questão física, que no momento ainda tem atrapalhado o jogador a conseguir um nível alto de competitividade.



Com seis jogos disputados desde que voltou a estar em campo pelo Flamengo, em 16 de abril, Bruno Henrique só atuou por mais de 45 minutos duas vezes: contra o Goiás (entrou aos 12 minutos do primeiro tempo) e contra o Bahia (entrou no intervalo). Mas a expectativa é que ganhe mais minutos a partir de agora.



Sobre a renovação de contrato, o atacante não se mostrou preocupado, mas não escondeu o desejo de permanecer. Para isso, ele também precisará aceitar uma redução de salário, já que na última renovação teve forte valorização, mas agora a situação é inversa.



"Quem não quer ficar no Flamengo, não é? É um desejo meu e da minha família. Deixo isso na mão do meu empresário e da diretoria. Quero voltar a jogar e ajudar a equipe de alguma forma, e pensar nisso depois", disse Bruno Henrique após o jogo de domingo.