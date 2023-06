Decisão de negociar Allan com o Flamengo teria gerado irritação de Coudet com o Atlético-MG

Rio - O treinador argentino Eduardo Coudet, de 48 anos, encerrou neste fim de semana a sua passagem pelo Atlético-MG, após o empate contra o Bragantino. A relação entre o técnico e a torcida alvinegra não era das melhores, porém, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio, o Flamengo pode ter tido papel fundamental para que o técnico desistisse de vez de treinar o Galo.

O Flamengo encaminhou na última semana a contratação do volante Allan, junto ao Atlético-MG. A decisão do Alvinegro de negociar um jogador tão importante para um clube rival na Série A e na Libertadores teria feito Coudet se irritar profundamente e pesado na sua escolha.

O empate contra o Bragantino, no último dia 10, foi o último jogo de Eduardo Coudet à frente do Atlético-MG. No total, o argentino dirigiu o Galo em 35 partidas. Foram 21 vitórias, seis derrotas e oito empates. O treinador foi campeão estadual, está perto de levar o time às oitavas de final da Libertadores, briga pelo G-4 no Brasileiro, mas foi eliminado precocemente da Copa do Brasil.