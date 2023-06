Demora do Atlético-MG em negociação com o Flamengo irrita Allan

Rio - A novela da negociação entre Flamengo e Atlético-MG pelo volante Allan segue sem desfecho. De acordo com o “Coluna do Fla”, a demora do Galo em sinalizar positivamente para a transferência está irritando o jogador.



Allan quer se apresentar ao Flamengo o quanto antes para iniciar os treinos no Ninho do Urubu, já que está recuperado de uma lesão na coluna. O volante já tem tudo certo com o time carioca e depende apenas do “ok” do Atlético-MG.



A oferta do Flamengo por Allan é de 7,5 milhões de euros fixos (R$ 39,3 milhões), mais bônus de 1,5 milhão (R$ 7,8 milhão), caso o jogador atinja um determinado número de jogos. No entanto, uma ala da diretoria do Galo ainda é contra a venda.