Flamengo terá período inédito de treinos sob o comando de Sampaoli

Dois meses depois de ser anunciado, Jorge Sampaoli, enfim, terá uma semana cheia, a partir desta quarta-feira (14), para trabalhar e deixar o Flamengo cada vez mais com a sua cara. Desde a estreia contra o Ñublense, o treinador teve no máximo cinco dias entre um jogo e outro. Mas, com a Data Fifa, contará com o tempo a favor para ajustar o que precisa no time.

A programação para os próximos dias promete muito trabalho. Afinal, após a apresentação na tarde desta quarta, os jogadores do Flamengo treinarão em período integral na quinta e na sexta, e de manhã no fim de semana. Ao todo, Sampaoli terá 10 atividades até o confronto contra o RB Bragantino, na quinta (22), no Maracanã.



Até lá, a expectativa de recuperação física dos jogadores, para que o Flamengo possa se aproximar mais do que deseja o técnico argentino: muita intensidade na marcação e maior volume de jogo no ataque. Nas últimas partidas, o Rubro-Negro já vinha conseguindo aplicar um pouco dessas características.



Esse período de treinos, inclusive, será importante para a sequência decisiva da temporada. Afinal, o treinador poderá fazer os ajustes mais necessários para depois apenas evoluir, visto que a maratona de jogos voltará até, pelo menos, o fim de junho, com dois compromissos por semana.



"Cada tempo de preparação para mim é importante. A gente tem que incorporar uma ideia com o time que já vem trabalhando. O time está reencontrando a mentalidade ganhadora, personalidade para enfrentar cada momento do jogo", disse Sampaoli após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no 16º jogo em quase dois meses de Flamengo.