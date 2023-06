Sócios do Flamengo esgotam setor para partida contra o Aucas pela Libertadores

Rio - O Flamengo vai contar novamente com bom público no Maracanã em jogo da Libertadores. Isso porque não há mais ingressos para o setor Norte para a partida contra o Aucas, válida pela última rodada da fase de grupos, que acontecerá no dia 28 de junho, às 21h30. A informação foi dada inicialmente pelo "Coluna do Fla", e confirmada pelo Meia Hora.

As vendas de ingressos foram iniciadas na última terça-feira (13) apenas para sócios-torcedores, seguindo um nível de prioridade de planos. A comercialização de entradas para o público geral terá início nesta quarta-feira (14), a partir das 18h, e tem ingressos a partir de R$ 50 reais (meia-entrada). Os pontos de troca, de venda física, além das gratuidades, serão abertos no dia 26, a partir das 10h.

Vice-líder do Grupo A, o Flamengo já tem a vaga encaminhada para as oitavas de final da Libertadores. No entanto antes desse duelo, o Rubro-Negro encara o Bragantino, pelo Brasileirão. A partida será no dia 22, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Veja as informações sobre ingressos

Norte (Flamengo) - Esgotado

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Bronze: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

- Bronze: R$70,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Oeste inferior (Flamengo)

- Diamante: R$40,00

- Platina: R$56,00

- Ouro: R$56,00

- Prata: R$64,00

- Bronze: R$80,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$256,25

- Platina: R$328,75

- Ouro: R$328,75

- Prata: R$365,00

- Bronze: R$437,50

- Público Geral: R$800,00 (meia R$437,50)

*Reportagem da estagiária Larissa Carvalho, sob supervisão de João Alexandre Borges