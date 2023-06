São Paulo desiste de Marinho após jogador decidir cumprir contrato com o Flamengo

Rio - Marinho não será jogador do São Paulo. Nesta quarta-feira (14), o time paulista desistiu de contratar o atacante, que. A informação é do “ge”.A notícia de que Marinho cumpriria o contrato com o Flamengo já havia sido confirmada pela advogada do jogador, Mariju Maciel. Mesmo assim, o clube do Morumbi ainda tentava avançar nas conversas com o atacante, o que não aconteceu.A contratação de Marinho pelo São Paulo era um desejo do técnico Dorival Júnior, com quem ele trabalhou no Flamengo. No entanto, a questão financeira acabou pesando para o desfecho negativo.Apesar de estar disposto a ficar no Flamengo até o fim do ano, Marinho não jogará mais pelo Flamengo. A diretoria não pretende ceder ao atacante e o técnico Jorge Sampaoli já disse que não conta mais com o jogador.