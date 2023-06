Após notificar o Flamengo, Marinho é reintegrado ao elenco

Rio - Após notificar extrajudicialmente o Flamengo, o atacante Marinho foi reintegrado ao elenco rubro-negro. O jogador já participou da atividade desta quarta-feira junto aos companheiros. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.



O retorno de Marinho aconteceu após um acordo entre sua assessoria jurídica e o clube. O jogador foi multado e estava treinando separado desde o último dia 29, após se recusar a viajar para o Chile, onde o Rubro-Negro enfrentou o Ñublense, pela Libertadores.



Neste período, Marinho chegou a negociar sua ida para o São Paulo, mas não chegou a um acordo. O atacante não estava disposto a abrir mão do valor que tem a receber e quer cumprir o contrato com o Fla até o fim do ano.



Apesar de ter sido reintegrado, Marinho não jogará mais pelo Flamengo. O jogador está fora dos planos do clube e da comissão técnica de Jorge Sampaoli, que já disse isso publicamente.