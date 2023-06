Colo Colo avalia fazer proposta por Vidal, do Flamengo, em 2023, caso avance na Libertadores

Rio - O meia Arturo Vidal, de 35 anos, já deixou claro que irá deixar o Flamengo no fim do seu contrato em dezembro, porém, de acordo com informações do portal "UOL", a passagem do chileno pelo clube carioca pode acabar logo. O Colo Colo está avaliando fazer uma proposta pelo veterano.

No entanto, a oferta só se concretizaria, caso o clube chileno avançasse de fase na Libertadores. Atualmente, o Colo Colo está em último lugar no seu grupo, mas tem chances de se classificar na última rodada. Vidal já atuou pelo Flamengo, porém, pode defender outro clube nas oitavas da competição.

De acordo com o site, o jogador teria interesse de atuar pelo clube chileno. Com passagem vitoriosa pelo futebol europeu e pela seleção chilena, Vidal chegou ao Flamengo no ano passado. Embora tenha feito parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o veterano jamais se consolidou como titular e não caiu nas graças dos torcedores.