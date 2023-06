Por problemas musculares, Gabigol fica fora de treino com elenco do Flamengo

Rio - O Flamengo não pôde contar com Gabigol e Matheus França no treino com bola realizado na manhã desta quinta-feira (15), no Ninho do Urubu. A dupla fez tratamento para problemas musculares e não foi a campo para participar das atividades com o restante do elenco. A informação é do site “ge”.



Recentemente, Gabigol desfalcou o Flamengo em dois jogos importantes: os clássicos com o Fluminense, pela Copa do Brasil, e o Vasco, pelo Brasileirão. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda e retornou na partida contra o Grêmio, no último domingo (11), quando atuou apenas 45 minutos.



A boa notícia nos treinos são as evoluções de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Léo Pereira. O trio está totalmente recuperado e não deve ser problema para os próximos jogos.



Nesta semana, o Flamengo realizará treinos em dois períodos. A medida foi implementada por Jorge Sampaoli para recuperar os dois dias de folga dados ao elenco.