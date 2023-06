Comentarista diz que Flamengo deveria liberar Vidal: 'É um inútil'

Rio - Insatisfeito no banco de reservas do Flamengo , o meia Arturo Vidal não vai renovar seu contrato , que expira em dezembro. As críticas, no entanto, não são apenas do volante ao clube. Para o comentarista Renato Maurício Prado, o chileno não serve mais para o Rubro-Negro e deveria ser liberado na próxima janela de transferências, a partir do dia 3/7.

"O Vidal não está jogando bulhufas. Ele é um fantasma em campo da lenda que já foi, não joga mais nada, só toca para trás e para o lado, e curtinha. Ainda mais na posição de segundo volante como a dele, não marca mais ninguém, toma amarelo, arma contra-ataque", disse e emendou:

"Se eu fosse o Flamengo, fazia um acordo logo e liberava ele no meio do ano porque ele é um inútil hoje em dia. E pior, ele é um inútil encrenqueiro. Vira e mexe ele dá essas essas entrevistas dizendo que deveria estar jogando, que se sente muito bem. Ele já tinha feito isso com Vítor Pereira no início da temporada".

Há a expectativa por ofertas que possam tirar o volante do Ninho do Urubu. Segundo o "Uol", o Colo Colo está avaliando fazer uma proposta pelo veterano , mas condicionada à classificação para a próxima fase da Libertadores. Na opinião do comentarista, esta seria a melhor opção.

"A melhor notícia seria que Vidal pedisse ao Flamengo para ser liberado e voltasse ao Chile para jogar no Colo Colo. Mas ele não vai fazer isso, porque hoje em dia que o maior objetivo dele é estar em equipes ganhadoras para aumentar o cartel de títulos dele. Mesmo sem jogar muito, ele pode botar no currículo que é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora, contribuição ele não tem mais nenhuma a dar", concluiu Renato Maurício Prado.