Flamengo espera retorno de Rodolfo Landim da Europa para avançar por Allan

Rio - O Flamengo segue determinado a ter o volante Allan como reforço para o segundo semestre. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro aguarda apenas o retorno do presidente Rodolfo Landim ao Brasil para poder avançar nas negociações com o Atlético-MG.



Landim está na Europa, onde acompanhou a final da Liga dos Campeões e participou de reuniões importantes do Flamengo, inclusive com a Adidas. O mandatário acompanhará os dois amistosos da seleção brasileira na Espanha a convite da CBF.



O Flamengo já acertou com Allan e tenta convencer o Atlético-MG a liberá-lo. O Rubro-Negro está disposto a desembolsar 7,5 milhões de euros (R$ 39,4 milhões) pelo jogador, com bonificações que podem subir o valor em até 1,5 milhão de euros em bonificações (R$ 7,8 milhões).