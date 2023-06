Saída de Coudet atrasou finalização do acordo entre Flamengo e Atlético-MG por Allan

Rio - O Flamengo está bem perto de finalizar o acordo com o volante Allan, junto ao Atlético-MG. Porém, de acordo com informações do portal "GE", a negociação ainda não teve um desfecho por conta da saída de Eduardo Coudet do comando técnico. O argentino foi desligado do Alvinegro no último domingo.

Nesta semana, o Atlético-MG está negociando a questão da rescisão contratual com o treinador e também procurando um substituto. A mudança no comando técnico se tornou a prioridade no Galo, por conta disso, a situação de Allan acabou ficando em segundo plano.

A expectativa era de que Allan chegasse ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. Porém, por conta dessa situação envolvendo Coudet, o acerto deverá ficar para a semana que vem.

Na operação por Allan, o Flamengo vai pagar 7,5 milhões de euros fixos (R$ 39,3 milhões), mais bônus de 1,5 milhão (R$ 7,8 milhão), caso o jogador atinja um determinado número de jogos vestindo a camisa rubro-negra.

O volante, de 26 anos, chegou ao Galo em 2020, após boa temporada pelo Fluminense. Seu melhor ano foi em 2021, quando foi titular e peça importante nos títulos do Estadual, da Copa do Brasil e do Brasileiro naquela temporada.