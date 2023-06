Clube da Série A tenta a contratação de Marinho, do Flamengo

O Fortaleza mira a contratação de Marinho, do Flamengo . O Leão do Pici tem uma oferta de dois anos pelo atacante, com oferta salarial dentro do que ele recebe no Rubro-Negro. As informações são do "ge".

Ainda segundo o site, além dos vencimentos mensais, o jogador também receberia um outro montante em luvas. Dessa forma, a soma dos valores permitira a Marinho ganhos superiores em relação ao do atual contrato com o Fla, que é válido até o fim deste ano.

Vale lembrar que Marinho foi recentemente reintegrado ao grupo principal do Rubro-Negro . Apesar disso, ele está fora dos planos da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Portanto, não jogará mais pelo Flamengo.

O atacante, inclusive, estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do mês de julho, mas o Leão do Pici quer Marinho para a atual temporada. Como jogou apenas quatro partidas com a camisa do Fla no Brasileirão, ele pode disputar o restante do campeonato pelo Fortaleza.